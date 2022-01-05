В Челябинской области железнодорожник погиб из-за нарушений в депо

Фото: Центральное МСУ на транспорте СК России

В Челябинске оштрафовали начальника ремонтного депо АО «ВРК-2», где при столкновении вагонов погиб 48-летний рабочий.

Как рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, вагоны сошли с рельсов и столкнулись из-за целого ряда нарушений.

После гибели составителя поездов в депо провели проверку. Выяснилось, что железнодорожники во время маневров в день трагедии уложили только один тормозной башмак вместо необходимых пяти. Вдобавок сотрудники депо не передавали команды машинисту локомотива по радиосвязи. В результате вагоны отцепили до того, как составитель поездов сообщил о их закреплении.

Проверяющие нашли также не связанные с гибелью рабочего нарушения. В частности, в депо недоставало указателей направления движения и номеров на стрелочных переводах. А у тепловоза, которым пользовались на предприятии, не было устройств наружной сигнализации.

По требованию прокуратуры, нарушения устранили. Проверку после ЧП в депо сейчас продолжают сотрудники Следственного комитета.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru