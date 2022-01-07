В Челябинске из-за погодных условий закрыли аэропорт

Взлетно-посадочную полосу сейчас очищают от снега.

Челябинский аэропорт закрыли из-за снегопада. Сейчас его службы занимаются расчисткой взлетно-посадочной полосы от снега. Задерживается вылет четырех рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Махачкалу. Два самолета, которые летели в столицу Южного Урала, приземлились в других города — в Тюмени и Екатеринбурге.

— Задержаны вылеты авиарейсов в Москву, Санкт-Петербург, Махачкалу авиакомпаний «Nordwind Airlines», «Россия», «Red Wings». Предоставление необходимых услуг пассажирам, предусмотренных федеральными авиационными правилами, находится на контроле прокуратуры. По поручению Уральского транспортного прокурора в аэропорту организована мобильная приемная, — сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Работу аэропорта планируют восстановить к 11.00. Об этом корреспонденту КП-Челябинск сообщили в пресс службе учреждения.

Ранее стало известно об ограничениях на трассе М-5, которые также были введены в Челябинской области из-за непогоды.

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