В Челябинске дороги засыпят солью

Фото: тг-канал Челябинский дорожник

В Челябинске синоптики прогнозируют резкие перепады температур. Сегодня может потеплеть до +3 градусов. Мэрия Челябинска уже анонсировала меры по борьбе с гололедом. Одна из них — посыпка дорог солью.

— Это разовая и вынужденная мера. Ночью ожидается резкое похолодание, после сегодняшних плюсовых температур город покроется льдом. За вечер и ночь обработанные дороги будут очищены от снега и соли, — сообщили в пресс-службе администрации.

В мэрии также напомнили, что за использованием противогололедных материалов в городе ведется особый контроль, и оно строго регламентировано.

Сегодня были введены ограничения на трассе М-5. Из-за снегопада закрыли и аэропорт.

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