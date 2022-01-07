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Происшествия7 января 2022 10:03

Челябинский аэропорт возобновил работу после снегопада

Из-за непогоды не смогли вовремя вылететь около 10 рейсов
Егор ПОБЕРЕЙ
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Взлетно-посадочная полоса от снега очищена.

Взлетно-посадочная полоса от снега очищена.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Челябинский аэропорт им. Курчатова возобновил работу после снегопада. Но, судя по онлайн-табло, своего вылета ожидают около 10 самолетов. Первый из них должен был вылететь еще в 05:45 утра.

— Аэропорт работает в штатном режиме! Просим уточнять время вылета и прилета на онлайн-табло на сайте cekport.ru, — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Напомним, сегодня утром аэропорт приостановил работу из-за снегопада. Не смогли вылететь вовремя около 10 рейсов. Некоторым самолетам пришлось приземлиться на резервных аэродромах в Тюмени и Екатеринбурге.

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