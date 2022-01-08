Девушка блогера Виталия Орехова пытается ходить после ДТП, в котором она сломала позвоночник

Елена Козина получила травму позвоночника. Фото: batyaorekhov / Instagram.com

Елена Козина, которая является девушкой челябинского блогера Виталия Орехова, постепенно восстанавливается после перелома позвоночника, полученного во время ДТП. В настоящий момент она передвигается на ходунках. Об этом рассказал Виталий Орехов.

— Лена пытается ходить. Возможно через какое-то время потребуется еще одна операция Информации много, она меняется, поэтому нечасто делимся происходящим, — написал Орехов в своем Instagram.

Фото: batyaorekhov / Instagram.com

Блогер надеется, что его девушка сможет полностью восстановиться после аварии.

ДТП произошло 4 января в горнозаводской зоне Златоуста. Автомобиль Toyota Land Cruiser во время снегопада слетел с трассы и врезался в грунтовую насыпь. В машине находились четыре человека, в том числе сам Виталий Орехов и Елена Козина. Больше всего не повезло девушке блогера – после аварии она получила компрессионный перелом позвонка со смещением, также был задет спинной мозг.

На YouTube канале Виталия Орехова уже более двух миллионов подписчиков. Блогер известен публике за свои юмористические скетчи, которые он подает от лица простого работяги. В настоящий момент на канал Орехова подписаны более 2,3 млн человек.

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