Бастрыкин затребовал доклад по делу об убийстве полицейского в Курганской области

Александр Бастрыкин. Фото: Следственный комитет Российской Федерации / Vk.com

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о нападении на полицейских в Курганской области. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального аппарата СК.

— Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области Францишко Богдану Валерьевичу доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), — сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел в ночь на 8 января в поселке Мишкино. Ранее судимый мужчина обстрелял из ружья служебный автомобиль, в котором сидели двое полицейских. Один из них погиб на месте, а второго доставили с ранением в больницу. Нападавшего пытались задержать сотрудники Росгвардии, но он стал оказывать сопротивление и был убит.

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