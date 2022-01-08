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Общество8 января 2022 11:34

Бастрыкин затребовал доклад по делу об убийстве полицейского в Курганской области

Инцидент произошел в ночь на 8 января
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
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Александр Бастрыкин. Фото: Следственный комитет Российской Федерации / Vk.com

Александр Бастрыкин. Фото: Следственный комитет Российской Федерации / Vk.com

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о нападении на полицейских в Курганской области. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального аппарата СК.

— Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области Францишко Богдану Валерьевичу доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), — сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел в ночь на 8 января в поселке Мишкино. Ранее судимый мужчина обстрелял из ружья служебный автомобиль, в котором сидели двое полицейских. Один из них погиб на месте, а второго доставили с ранением в больницу. Нападавшего пытались задержать сотрудники Росгвардии, но он стал оказывать сопротивление и был убит.

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