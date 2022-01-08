В реконструкцию усадьбы Демидовых в Челябинской области вложат миллиард рублей

Некогда богатый Белый дом теперь скрыт от посторонних глаз. Фото: Юлия РЕУТОВА

В усадьбе Демидовых в Кыштыме откроют музей. Об этом сообщил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. Как передает ТАСС, это произойдет после окончания ремонтных работ, которые рассчитаны на три года.

В реконструкцию «Белого дома» власти намерены вложить около миллиарда рублей. В памятнике истории и культуры федерального значения намерены восстановить комнаты, лестницы и вернуть первоначальный вид фасаду усадьбы. Алексей Бетехтин рассказал, что в запланированном музее будет постоянная выставка и тематические.

Напомним, что на реконструкции «Белый дом» стоит уже много лет, но работы были законсервированы из-за отсутствия финансирования. Наследие Демидовых с начала двухтысячных годов обнесено металлическим забором и стоит заброшенное. Летом 2021 года впервые заговорили о возобновлении работ. Об объекте губернатор Алексей Текслер рассказал президенту Владимиру Путину.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru