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Происшествия8 января 2022 18:50

«Вот вам и "заглушки"»: появилось видео с места жуткого ДТП на М5 в Челябинской области, где погиб 19-летний водитель

Видео с места ДТП на М5 в Челябинской области, в котором погиб 19-летний водитель «Лады», опубликовали очевидцы
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
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Кадр с видео crashautochel/instagram.com

Кадр с видео crashautochel/instagram.com

19-летний молодой человек погиб при столкновении двух автомобилей на трассе М-5 в районе Нижнего Атляна, еще двое получили травмы. Авария случилось вечером в субботу, 8 января. Последствия ДТП сняли на видео.

Как сообщили в ГИБДД, водитель Lada Granta выехал на встречную полосу и столкнулся с KIA Optima. Молодой водитель отечественного авто погиб. Его пассажир, а также водитель иномарки госпитализированы.

В сообществе Crashautochel в Instagram появились шокирующие кадры последствий аварии. У «Лады» буквально вырвана передняя часть. Оказалось, что водитель не был пристегнут — на передних сидений стояли «заглушки».

— Вот вам и заглушки! Один мертвый, вторая в сознании еще пока что, — комментирует автор видео.

Где сидела пострадавшая пассажирка, не уточняется. На съемке также видно, что у водителя сработала подушка безопасности.

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