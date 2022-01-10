В Челябинске открыли пункт приема ненужных новогодних елок

На утилизацию возьмут лишь деревья без игрушек и мишуры Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителям Челябинска предложили сдать ставшие ненужными новогодние елки на переработку. Деревья каждое воскресенье с 11:00 до 12:45 будут принимать в Экоцентре на улице Братьев Кашириных, 55. Об этом сообщил активисты экологического проекта «Разделяйка».

Все принесенные челябинцами деревья станут вторсырьем. Елки измельчат, а получившуюся мульчу можно будет использовать для защиты и улучшения свойств почвы.

К елкам, которые отправляют на переработку, есть только одно требование: перед тем, как принести их на пункт сдачи, деревья нужно освободить от игрушек, мишуры и прочих праздничных украшений.

Традиционно ненужные новогодние елки превращают также в игрушки для обитателей челябинского зоопарка. Но «отработавшие смену» деревья у горожан в зоопарке принимать не будут. Дело в том, что на таких елках могут остаться незаметные фрагменты мишуры, игрушек, клея, блесток или других опасных для животных материалов. К питомцам зоопарка попадают только неиспользованные елки: те, что не были распроданы до праздников.

Как сообщили в зоопарке, только накануне добровольцы привезли со склада 200 не распроданных до праздника сосен.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru