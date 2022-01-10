Новогодние ели будут вывозить в Челябинске с контейнерных площадок

Коммунальщики просят оставлять елку рядом с контейнером. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия попросила челябинцев оставлять новогодние ели на контейнерных площадках. Деревья должны будут вывезти в течение двух дней.

— Дадим поручение управляющим компаниям мониторить ситуацию, — отметил вице-мэр по городскому хозяйству Челябинска Александр Астахов.

Как сообщили в Центре коммунального хозяйства, хвойные растения относятся к крупногабаритным отходам. Наряду с мебелью и бытовой техникой они вывозятся подрядчиками. В ведовстве также дали рекомендации, как именно выбрасывать елки.

— Новогодний атрибут можно оставить рядом с баками на контейнерной площадке, не преграждая при этом подъездные пути для мусоровозов. Не рекомендуется выбрасывать елки в мусорные баки, это препятствует опустошению контейнеров мусоровозами и может привести к повреждению дорогостоящей коммунальной техники, вывести из строя прессовальное оборудование, которым оборудован мусоровоз.

Также ели можно сдать в специальный пункт приема, который открылся в Экоценотре на Кашириных, 55. Традиционно хвойные принимают в челябинском зоопарке.

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