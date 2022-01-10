Фото: ГУ МЧС России по Челябинской области

В пожаре на челябинской фабрике матрасов погиб человек. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

— В ходе тушения обнаружен человек без признаков жизни. Личность устанавливают. Госпитализированы два человека: женщина, которую спасли пожарные, и еще один человек, который самостоятельно обратился за медпомощью, — уточнили в МЧС.

Напомним, пожар на улице Хлебозаводской, 15 вспыхнул сегодня днем. По этому адресу располагается фабрика матрасов «Айрин» — там загорелись вещи. Позже появилось видео с места происшествия.

Точную причину возгорания выясняет испытательная пожарная лаборатория. Огонь так быстро разошелся, что тушить его пришлось 42 сотрудникам МЧС, на место также пригнали 12 единиц техники. После нескольких часов работы пожар площадью 600 квадратов локализовали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru