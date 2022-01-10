Ездите на обычных электричках: почему цена проезда в «Ласточке» подскочила до 20%

Проезд в «Ласточке» до Магнитогорска обойдется в 920 рублей. Фото: Ринат Ребров

Жителей Челябинской области возмутило повышение стоимости проезда на скоростном поезде «Ласточка» с Нового года. Напомним, чтобы доехать из Челябинска до Карталов в эконом-классе придется заплатить 810 рублей (+60 рублей), в Троицк — 470 (+80 рублей), а в Магнитогорск — 920 (+120 рублей).

— Обычные электрички подорожали на уровень инфляции. А «Ласточка», видимо, на уровень наглости! До 20% выросли цены, — возмущается читатель КП.

В пресс-службе ЮУЖД прокомментировали, что ни они, ни перевозчик — Свердловская пригородная компания не устанавливают расценки для пассажиров. Как по обычным электричкам, так и по скоростной «Ласточке» тариф регулируют власти региона.

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области подтвердили: ежегодно Минтарифом устанавливаются тарифы как для пассажиров, так и экономически обоснованный тариф для перевозчика.

— Минтариф совместно с Миндором проработали стоимость проезда на скоростном поезде с учетом условий повышенной комфортности, учитывая стоимость проезда альтернативным транспортом. «Ласточка» был и остается субсидируемым поездом. Субсидии выделяются из бюджета Челябинской области. В 2022 году стоимость проезда стала приближена к фактической стоимости, — пояснила помощник министра транспорта Ирина Чернаева. — Электропоезд «Ласточка» предназначен в первую очередь для дальнего следования. Но проходит через станции Троицк, Варна, Карталы, где люди стали также активно ей пользоваться.

У жителей также есть альтернатива — обычные поезда и автобусы, напоминают в ведомстве.

По данным ведомства, несмотря на повышение цен, в 2022 году загрузка поезда не уменьшилась. В первые дни января она составила 120% с учетом посадки и высадки пассажиров во время следования электропоезда. Однако надо полагать, что речь идет о праздничных днях, когда люди активно ездят по области.

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