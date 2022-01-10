ЮУрГУ продлил зимнюю сессию студентам из Казахстана

Фото: пресс-служба ЮУрГУ

В Южно-Уральском государственном университете приняли решение продлить зимнюю сессию для студентов из Республики Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

— Для обучающихся, находящихся на территории Республики Казахстан и имеющих проблемы с доступом к информационно-телекоммуникационным системам (интернет, телефон и др.), будет продлена сессия по личному заявлению, — сообщили в университете.

По вопросам миграционного учета и пересечение границы РФ рекомендовали обращаться к Фахреевой Ольге Ильдусовной по телефону: +7 (351) 272-33-02. Также можно писать на электронную почту: fakhreevaoi@susu.ru

В настоящий момент в ЮУрГУ учатся 465 студентов из Казахстана. Зимняя экзаменационная сессия для обучающихся вуза проходит в дистанционном формате.

Ранее стало известно, что руководство Костанайского филиала ЧелГУ решило отложить сессию на две недели. Экзамены у них начнутся только 24 января.

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