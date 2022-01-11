В Челябинске снова изменили цену билетов на автобус №483

При поездках внутри Челябинска билеты будут стоить 23 рубля Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске во второй раз с начала года изменили стоимость проезда в автобусе №483. Это сделали после многочисленных жалоб горожан.

С 1 января бывший маршрут №83 превратился в маршрут №483. Автобусы, раньше работавшие только в пределах Челябинска, теперь доезжают и до копейского поселка Старокамышинск.

Вместе с изменением схемы движения выросла стоимость билетов. По банковской карте их начали продавать по 33 рубля, а при оплате наличными – по 38 рублей. Это вызвало возмущение челябинцев, которые передвигаются на автобусе только внутри города, но вынуждены были покупать билеты по тарифу межмуниципального маршрута.

Теперь цена билета будет зависеть от длины поездки, сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области». Если пассажиры передвигаются только внутри Челябинска (не дальше остановки «Сухомесово»), то при любом способе оплаты билет будет стоить 23 рубля. На маршруте действуют транспортные и социальные карты.

При поездке из Челябинска в Старокамышинск или в обратном направлении билет будет стоить 33 рубля, если оплачивать его картой, и 38 рублей, если платить наличными.

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