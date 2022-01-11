На встрече с новым начальником полиции губернатор Челябинской области отметил рост погибших на М5 и дорогах Челябинска

фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Алексей Текслер и начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков на первой официальной встрече обсудили ситуацию на дорогах региона.

— По статистике за последний год количество ДТП снизилось на 9,7%, погибших было на 2% меньше, на 9% меньше раненых, — привел данные Алексей Текслер. — Тем не менее, я обеспокоен ростом погибших и количеством аварий, вы частности на федеральной трассе М5 и в Челябинске. К примеру, вчера в городе произошло резонансное ДТП с погибшим и пострадавшими.

Михаил Скоков предложил работать над безопасностью дорог совместно.

— Поддержка необходима для выстраивания схем технического контроля и строительства безопасных дорог. Совместными усилиями мы сможем снизить аварийность на дорогах, — отметил руководитель полицейского главка.

Михаила Скоков был назначен на пост начальника ГУ МВД России по Челябинской области 10 января. До этого он возглавлял силовые структуры в Северной Осетии.

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