Что известно о новом начальнике ГУ МВД по Челябинской области: ловил «воров в законе» на юге России

Полицейский главк Михаил Скоков возглавлял в трех регионах. Фото: пресс-служба МВД по Северной Осетии

10 января на пост начальника ГУ МВД России по Челябинской области назначили Михаила Скокова. Известно, что на службе он 32 года, а последние 5 лет возглавлял управление в Северной Осетии.

Михаил Скоков — уроженец Ростовской области. Там он работал в течение 22 лет: начинал с оперуполномоченного уголовным розыском, затем получил повышение до начальника отдела, а после возглавил управление по борьбе с организованной преступностью в Новошахтинске.

Нынешний начальник полиции Михаил Скоков (слева) и бывший руководитель Андрей Сергеев (справа). Фото: МВД России

В начале нулевых Скоков за 5 лет сменил четыре должности: был начальником главного управления по Ростовской области в отделе по борьбе с организованными группами и преступными сообществами, их лидерами и «ворами в законе». Также возглавлял органы внутренних дел по Багаевскому району и управление по Новочеркасску. В 2007 перешел в управление уголовного розыска, а в 2009 его повысили до замначальника ГУ МВД по Ростовской области.

С обязанностями начальника силовик познакомился в 2012-м: тогда его перевели в Смоленскую область, где он работал четыре года. А после занял тот же пост в Северной Осетии, пока его не назначили начальником ГУ МВД России по Челябинской области.

СПРАВКА

Что касается семьи, то Михаил Скоков женат и воспитывает двух дочерей. В этом году ему исполняется 54 года. У Михаила Ивановича два высших образования, в том числе юридическое. Награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» 2-ой степени.

В последние годы все силовые структуры претерпели кадровые перестановки. В мае 2021-го прокуратуру в Челябинской области возглавил приехавший из Карелии Карен Габриелян. А год назад руководителем регионального управления ФСБ стал Дмитрий Иванов, работавший до того в Томской области.

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