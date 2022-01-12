В небе над Челябинском появилось гало

Так выглядело небо над столицей Южного Урала. Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Утром 12 января жители Челябинска стали свидетелями редкого природного явления — гало. Мегаполис освещало как будто не только Солнце, но и два радужных столба. Для жителей города это стало отличной возможностью сделать классные фото и поднять себе настроение в морозный будний день.

На самом деле гало — это не новые источники света, а оптический обман, который связан с наступлением холодов. В воздухе образуются крошечные ледяные кристаллы. Проходя сквозь них, лучи солнца преломляются и создают необычный эффект. Гало может появиться в виде одинарных или двойных кругов, ореолов и огненных столбов.

На самом деле гало — оптический обман Фото: Эдуард ФАДЮШИН

В Челябинске даже есть фотограф, который коллекционирует снимки редких погодных явлений. Смотрите крутую подборку его работ.

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