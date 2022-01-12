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Общество12 января 2022 5:31

В небе над Челябинском появилось гало

Солнце над мегаполисом как будто окружила световая «аура»
Олег КОСТЕНКО
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Так выглядело небо над столицей Южного Урала.

Так выглядело небо над столицей Южного Урала.

Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Утром 12 января жители Челябинска стали свидетелями редкого природного явления — гало. Мегаполис освещало как будто не только Солнце, но и два радужных столба. Для жителей города это стало отличной возможностью сделать классные фото и поднять себе настроение в морозный будний день.

На самом деле гало — это не новые источники света, а оптический обман, который связан с наступлением холодов. В воздухе образуются крошечные ледяные кристаллы. Проходя сквозь них, лучи солнца преломляются и создают необычный эффект. Гало может появиться в виде одинарных или двойных кругов, ореолов и огненных столбов.

На самом деле гало — оптический обман

На самом деле гало — оптический обман

Фото: Эдуард ФАДЮШИН

В Челябинске даже есть фотограф, который коллекционирует снимки редких погодных явлений. Смотрите крутую подборку его работ.

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