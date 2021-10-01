Глава СКР поставил на контроль ситуацию с осквернением Вечного огня в Миассе

После случившегося Вечный огонь временно отключили. Фото: Инцидент Миасс / vk.com

Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ситуацию с осквернением Вечного огня в Миассе Челябинской области. Об этом говорится на официальном сайте центрального ведомства.

— Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области Решетникову Петру Геннадьевичу доложить об обстоятельствах осквернения Мемориала «Вечный огонь» в Миассе, — говорится в сообщении. — Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области перед надзорными органами инициирован вопрос о передаче материалов по данному факту из органов внутренних дел для проведения доследственной проверки.

Напомним, в Миассе ночью, 30 сентября, повредили Вечный огонь на улице Романенко. Неизвестный пытался сжечь пластиковые венки, в результате чего копотью покрылась звезда у подножия монумента. Злоумышленника удалось поймать «по горячим следам». Им оказался 40-летний мужчина без определенного места жительства.

Часть памятника пришлось демонтировать. В пресс-службе администрации Миасса рассказали, что звезду вернут на место сразу же, как приведут в порядок. Пока что Вечный огонь временно отключили, а на его месте видна ничем не замаскированная горелка.

Прошедшим летом в Сатке школьницы пожарили на Вечном огне сосиски. Девочек поставили на профилактический учет, их родителям вынесли предупреждение за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Ранее в Копейске дети сушили у Вечного огня кроссовки, а в Челябинске мальчишки пытались у Вечного огня погреться, но случайно потушили его. Школьники пытались вновь разжечь пламя, но полиция и газовики отреагировали быстрее.

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