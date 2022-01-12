Минздрав ожидает появление омикрон-штамма коронавируса в Челябинской области

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области пока что не выявили ни одного случая заболевания, связанного с омикрон-штаммом коронавируса. Однако главный внештатный специалист по медицинской профилактики Министерства здравоохранения региона Ольга Агеева считает, что эта разновидность инфекции может появиться на Южном Урале уже в скором времени.

— Новый штамм коронавируса на территории нашего региона пока не выявлен, но это дело времени, распространяется он достаточно быстро. Важно понимать, что все это разновидности коронавирусной инфекции, — рассказывает Ольга Агеева. — Мутации вирусов – совершенно естественный процесс. Вирусы мутируют постоянно, коронавирусы делают это даже значительно медленнее по сравнению с другими РНК-вирусами. Исходно любая вакцина разрабатывается с учетом максимально возможных изменений вируса.

По словам специалиста, эффективность российских вакцин не снижается против различных штаммов. Так, препарат «Спутник V» лучше всего действует против омикрон-штамма коронавируса и защищает от тяжелого течения болезни.

— Это связано именно со структурой вакцины: на платформе (векторе), в качестве которой используется аденовирус, фиксируется фрагмент генетического материала из «шипа» коронавируса. Вырабатывающиеся антитела в свою очередь работают против «шипов», предотвращая даже возможность проникновения вируса в организм человека, — отметила Ольга Агеева.

В региональном Минздраве призвали южноуральцев активнее прививаться от коронавируса. Вакцинация поможет избежать осложнений из-за болезни, обезопасить себя и своих близких.

По данным Минздрава Челябинской области, за все пандемии в регионе коронавирусом заразились 150 839 человек. А за прошедшие сутки выявили 232 новых случаев заболевания. В настоящий момент от COVID-19 лечатся 1839 пациентов

Тем временем в Москве продолжает расти уровень заболевамости коронавирусом, поэтому весьма вероятно, что скоро это произойдет и на Южном Урале. Такие прогнозы КП-Челябинск озвучил вирусолог, бывший главный внештатный эпидемиолог минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов. По его словам, предыдущие четыре волны так и начинались: всплеск волны в столице, плавно растекающийся по регионам буквально за месяц.

Ранее Минздрав опубликовал список адресов, где на этой неделе в регионе можно будет сделать прививку от коронавируса. В их числе есть и круглосуточные пункты. Подробнее – по ссылке.

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