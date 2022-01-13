Агентство инвестиционного развития Челябинской области может обанкротиться из-за долга по налогам

У АИР нет денег на оплату многомиллионного долга
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Автономная некоммерческая организация «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» просит признать себя банкротом. Заявление об этом организация подала в Арбитражный суд, информация содержится, а картотеке судебных дел.
Потенциальное банкротство агентства связано с 389 млн рублей налоговых недоимок.
Ранее инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району Челябинска доначислила Агентству инвестиционного развития 412,5 млн рублей обязательных выплат. В ФНС выяснили, что в 2016-2017 годах АИР необоснованно уменьшило налогооблагаемую базу, исключив из нее 1,5 млрд рублей бюджетной субсидии, которая была выделена на покупку ипотечных сертификатов «Южно-Уральской корпорации жилищного строительства».
Агентство инвестиционное развития пыталось оспорить налоговый долг в суде, но пока этого сделать не удалось.
Созданное в 2013 году для привлечения вложений в регион Агентство инвестиционного развития подведомственно министерству экономического развития Челябинской области.
Ранее в Челябинске завершили процедуру банкротства МУП «ЧелябГЭТ». Долг предприятия превысил миллиард рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru