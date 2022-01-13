В Челябинске преподаватель взяла со студента 185 тыс. рублей за оценки на экзаменах

В УралГУФКе продолжаются скандалы из-за преподавателей взяточников

В Челябинске сотрудницу вуза заподозрили в получении взяток от студента.

По версии следствия, учащийся заплатил 185 тыс. рублей доценту одной из кафедр Уральского государственного университета физкультуры за выставление оценок без проведения экзаменов. За деньги студент «учился» с 2016 до 2020 года.

— Проводится работа по выявлению аналогичных преступных эпизодов, — рассказали в региональном СУ Следственного комитета. Расследование уголовного дела преподавателя продолжается.

Преступление было выявлено сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области

Еще одного преподавателя УралГУФКа ранее отправили в колонию за получение взяток от студентов. Бывший завкафедрой теории и методики спортивных игр Виктор Олефиренко «заработал» более 1,7 млрд рублей за выставлении отметок о зачетах и экзаменов без проверки знаний.

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