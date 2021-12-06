Завкафедрой УралГУФКа на 4,5 года отправили в колонию за взятки от студентов

Нерадивые студенты заменяли учебу деньгами Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Бывшего заведующего кафедрой Уральского государственного университета физической культуры признали виновным в получении взяток в значительном и крупном размерах.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, в суде удалось доказать, что преподаватель с 2013 до 2020 года незаконно получил свыше 1,7 млн рублей.

Деньги за сдачу зачетов и экзаменов ему платили студенты, которые не появлялись ни на учебных занятиях, ни на сессиях. Преступления обнаружили сотрудники регионального управления ФСБ.

Как уточнил официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков, в ходе расследования уголовного дела для погашения ущерба, причиненного преступлением, арестованы денежные средства осужденного в сумме более 2 млн рублей, находящиеся на банковских счетах.

Центральный районный суд Челябинска приговорил бывшего завкафедрой к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. У экс-сотрудника вуза также конфисковали в пользу государства всю сумму полученных взяток.

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