В Челябинской области пропали 13-летний брат и 12-летняя сестра

Фото предоставлено ГУ МВД

В городе Копейске Челябинской области пропали дети — 13-летний мальчик и его 12-летняя сестра. Дети ушли гулять из дома в поселке Северный Рудник днем 15 января, но так и не вернулись обратно.

Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, рост мальчика — 135 см, он худощавого телосложения, волосы у мальчика светло-русые, глаза светло-карие. Одет в темно-зеленую куртку, черные джинсы, черные сапоги-дутыши, темно-синюю вязаную шапку.

Рост девочки — 150 см, худощавого телосложения, карие глаза. На момент выхода из дома на девочке была бежевая куртка, черные джинсы, оранжевые ботинки, серая вязаная шапка.

Поиски ведут сотрудники полиции и волонтеры. Как рассказали в Главке, на месте работает следственно-оперативная группа, опрашивают друзей и знакомых детей.

Все информацию о местонахождении детей можно передать по номеру 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или в дежурную часть Отдела МВД России по городу Копейску по телефонам: 8-351-39-98-822, 02 или 112.

Обновлено.

Дети найдены.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru