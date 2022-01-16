В Челябинской области окончены поиски 13-летнего мальчика и его 12-летней сестры

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

В Челябинской области окончены поиски пропавших брата и сестры. 13-летний мальчик и его 12-летняя сестра найдены. Их нашли полицейские в одном из торгово-развлекательных комплексов Челябинска.

Дети пропали днем 15 января в поселке под Копейском.

– По предварительным данным, противоправных действий не совершалось. Теперь полицейские отвезут детей в Копейск и передадут родителям, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Напомним, дети ушли гулять из дома в поселке Северный Рудник, но так и не вернулись обратно. Их поисками занимались полиция и волонтеры.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru