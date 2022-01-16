В Челябинске на кольце возле Шершней столкнулись две иномарки

Авария произошла в обед.
Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"
В Челябинске на кольце возле поселка Шершни произошла авария с участием двух иномарок. Там столкнулись белая Audi и синяя Kia. ДТП произошло на оживленном участке дороги.
Как сообщили читатели КП-Челябинск, из-за аварии существенно замедлило движение. Информация о пострадавших уточняется.
Информация о пострадавших уточняется.
Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"
Днем ранее на Комсомольском проспекте маршрутка врезалась в столб. По предварительным данным, пострадал один человек. В тот же день в центре Челябинска легковушка после ДТП снесла дорожные ограждения.
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