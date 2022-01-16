Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия16 января 2022 9:42

В Челябинске на кольце возле Шершней столкнулись две иномарки

Из-за аварии замедлилось движение на оживленном участке дороги
Олег КОСТЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Авария произошла в обед.

Авария произошла в обед.

Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

В Челябинске на кольце возле поселка Шершни произошла авария с участием двух иномарок. Там столкнулись белая Audi и синяя Kia. ДТП произошло на оживленном участке дороги.

Как сообщили читатели КП-Челябинск, из-за аварии существенно замедлило движение. Информация о пострадавших уточняется.

Информация о пострадавших уточняется.

Информация о пострадавших уточняется.

Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

Днем ранее на Комсомольском проспекте маршрутка врезалась в столб. По предварительным данным, пострадал один человек. В тот же день в центре Челябинска легковушка после ДТП снесла дорожные ограждения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru