В Челябинске на кольце возле Шершней столкнулись две иномарки

Авария произошла в обед. Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

В Челябинске на кольце возле поселка Шершни произошла авария с участием двух иномарок. Там столкнулись белая Audi и синяя Kia. ДТП произошло на оживленном участке дороги.

Как сообщили читатели КП-Челябинск, из-за аварии существенно замедлило движение. Информация о пострадавших уточняется.

Информация о пострадавших уточняется. Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

Днем ранее на Комсомольском проспекте маршрутка врезалась в столб. По предварительным данным, пострадал один человек. В тот же день в центре Челябинска легковушка после ДТП снесла дорожные ограждения.

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