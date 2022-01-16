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Происшествия16 января 2022 11:16

В Челябинском аэропорту из-за непогоды задержали несколько рейсов

Одному из самолетов пришлось сесть в Екатеринбурге
Олег КОСТЕНКО
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Сейчас аэропорт работает по расписанию.

Сейчас аэропорт работает по расписанию.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске в ночь на 16 ноября три рейса не смогли вовремя вылететь из аэропорта. Еще одному пришлось сесть на запасной аэродром в Кольцово. Причиной стали неблагоприятные метеоусловия.

Взлетная полоса была закрыта с 03:08 до 04:36. Из-за этого вовремя не смогли вылететь рейсы в Санкт-Петербург, Сочи и Москву. А рейс авиакомпании «Россия», который летел в столицу Южного Урала из Москвы, сел в Кольцово. В Челябинск он прибыл уже после повторного открытия взлетной полосы.

Напомним, также аэропорт приостановил работу из-за снегопада в Рождество. Не смогли вылететь вовремя около 10 рейсов. Некоторым самолетам пришлось приземлиться на резервных аэродромах в Тюмени и Екатеринбурге.

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