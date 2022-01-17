Российские компании назвали факторинг лучшим инструментом, заточенным под конкретный бизнес

Крупный и средний бизнес считает, что факторинг лучше других инструментов финансирования адаптирован под бизнес-процессы конкретной компании. К такому выводу пришли Райффайзен Банк и аналитическое агентство B2B International в совместном исследовании среди более 200 российских компаний с объемом годовой выручки от 538 млн рублей.

Каждая пятая опрошенная компания планирует впервые использовать факторинг в 2022 году. Ключевое преимущество этого альтернативного вида финансирования — адаптивность к конкретному виду деятельности, считает 48% респондентов. Для сравнения, торговое финансирование, лизинг и инструменты рынков капитала набрали по этому параметру 37%, 38% и 39% соответственно. Кроме прочего, российский бизнес высоко оценил эффективность и гибкость факторинга.

«Стремление бизнеса использовать разнообразные источники финансирования объясняется желанием более гибко и эффективно управлять бизнес-процессами. Факторинг сегодня — это современный, простой и быстрый способ получить финансирование при расчетах с контрагентами. А автоматизированное факторинговое финансирование в Райффайзен Банке позволяет сделать это полностью удаленно и быстро. Как показывает исследование и наши внутренние данные, интерес к этому цифровому инструменту в ближайшее время будет только расти», — комментирует Андрей Захаров, руководитель направления по развитию факторинга Райффайзен Банка.