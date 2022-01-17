Жители старых домов на Копейском шоссе в Челябинске согласились на реновацию

Старые дома по улице Уральской. Фото: Google карты.

В Челябинске в 2022 заработала программа реновации. Администрация определила три территории: в Ленинском, Калининском и Советском районах. В проект комплексной застройки вошли жилые дома на Копейском шоссе в границах с улицами Обуховской, Туркменской и Уральской. Как сообщила вице-мэр по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская, расселение может начаться уже летом этого года.

— 100 процентов жителей согласились принять участие в комплексном развитии территорий, — сообщила на аппаратном совещании в мэрии Надежда Рыльская. — В течение 90 дней с момента публикации решения пройдут торги. Предположительно в апреле-мае 2022 года будет заключен договор с победителям. Далее начнется расселение домов.

Также согласованы проекты в Калининском районе на месте Каширинского рынка, в Советском районе в границах улиц Либкнехта, Кирова, Орджоникидзе, Цвиллинга, Овчинникова и Елькина. Все это нежилая застройка. Торги по последней территории запланированы на июнь 2022 года.

Надежда Рыльская также рассказала, что на конец 2021 года в Челябинске снесено 10 ветхо-аварийных домов. Для переселения жителей в муниципальную собственность принято 3,5 тысячи квадратных метров. Это 50 жилых помещений.

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