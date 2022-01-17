В Челябинске задержали женщину за создание подпольного казино

Азартные игры проводились в нежилом помещении. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Челябинске полицейские прикрыли работу подпольного казино, которое находилось в нежилом помещении. Вместе с тем был задержан и предполагаемый организатор нелегального бизнеса - местная жительница. Как сообщили в региональном СУ СКР, в отношении нее возбудили уголовное дело по ч. 1 ст.171. УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

— По данным следствия, в 2021 году подозреваемая в нежилом помещении одного из домов областного центра организовала и проводила азартные игры с использованием компьютерного оборудования, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

В ближайшее время женщине изберут меру пресечения и предъявят обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Челябинске осудили бухгалтера, которая воровала деньги у своей фирмы и проигрывала их в онлайн-казино. Общая сумма всех присвоенных средств составила 10,5 млн рублей.

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