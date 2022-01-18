В Челябинской области противопожарная служба покупает внедорожник за 4,7 млн рублей

За автомобиль готовы заплатить максимум 4,7 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отряд федеральной противопожарной службы по Челябинской области собирается купить автомобиль за 4,7 млн рублей. Извещение о начале аукциона размещено на портале госзакупок. Пока идет подача заявок от желающих поставить автомобиль.

В документации аукциона оговорено, что противопожарной службе требуется полноприводный внедорожник Toyota Land Cruiser черного цвета либо его полный эквивалент. Автомобиль должен быть новым, сошедшим с конвейера не раньше 2021 года. Спецификации описаны предельно детально: машина обязана иметь подушки безопасности, боковые подножки с подсветкой, датчик дождя, камеру заднего вида, аудиосистему, к которой можно подключать устройства через USB-порт, а для салона обязательная отделка вставками под дерево.

На планы противопожарной службы обратил внимание депутат регионального Заксобрания Виталий Пашин.

— Готовятся к пожароопасному сезону? Неужели передадут его службе МЧС в Карталинский район, где летом 2021 года пожар уничтожил 14 тысяч гектаров Джабык-Карагайского бора и дома жителей? — иронизирует депутат на своей странице в Facebook, добавляя, что в Челябинской области хорошо было бы обновить технику, которую используют для тушения пожаров.

Ранее мэрии Магнитогорска запретили покупать дорогостоящий минивэн — за машину готовились отдать до 7,3 млн рублей из бюджета.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru