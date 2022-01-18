Работать на челябинских автобусах и троллейбусах приглашают вахтовиков из других городов

Челябинскими автобусами, возможно, будут управлять водители-вахтовики Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске не хватает водителей общественного транспорта. Об этом сообщили в мэрии. Кадровый дефицит там объяснили транспортной реформой и пополнением парка машин.

— Для бесперебойного обеспечения пассажирских перевозок требуется порядка 150 водителей автобусов, 90 водителей трамваев и около 100 водителей троллейбусов, — уточнили в пресс-службе городской администрации.

Потенциальным водителям обещают набор льгот. Соискателей готовы пригласить из других городов. Приезжих поселят в общежитии, а водителям, которые будут работать вахтовым методом, оплатят дорогу до Челябинска.

Потребность в работниках настолько острая, что принять готовы даже водителей без подходящей квалификации: их бесплатно обучат на транспортных предприятиях.

Водителям трамваев обещают зарплату от 38 тыс. рублей в месяц, водителям троллейбусов — от 43 тыс. рублей, а водителям автобусов — от 45 тыс. рублей.

Кроме того, потенциальным работникам общественного транспорта обещают полный соцпакет, частичную компенсацию обедов и даже помощь в погашении ипотечных кредитов. Последнюю готовы выдать в размере 1% ипотечной суммы за каждый год работы, но не более 5%.

Ранее в Челябинске отстранили от работы сотрудников общественного транспорта, отказавшиеся прививаться против коронавируса.

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