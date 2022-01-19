На Таганае туристам запретили кататься с гор

Фото: нацпарк "Таганай"

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области запретили кататься с горных склонов и по тропам на ледянках и тюбингах.

Как рассказали в пресс-службе нацпарка, аншлаги с предупреждениями об опасности катания на Таганае установили уже давно, но туристы предупреждения упорно игнорируют. Теперь запрет оформили официально: он внесен в правила посещения парка, о нем обязательно упоминают во время инструктажа при регистрации посетителей.

Туристы, пытавшиеся с ветерком спуститься со склонов Откликного гребня или Двуглавой сопки, уже неоднократно получали травмы. В прошедшие новогодние каникулы сотрудникам МЧС пришлось четырежды приезжать в нацпарк, чтобы эвакуировать повредивших ноги посетительниц. Женщины независимо друг от друга получили травмы, катаясь с горы.

— Опасности подвергаются и другие туристы. Спускающийся человек может не увидеть несущихся сзади и не успеть вовремя отреагировать, — прокомментировала введение нового запрета директор национального парка Эльвина Новоселова.

Для гостей «Таганая» сделают единственное исключение. На тюбингах разрешат перевозить по туристическим тропам маленьких детей, которые пока не в состоянии долго гулять по лесу пешком наравне со взрослыми.

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