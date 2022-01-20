«Разберем все, до винтика»: строители рассказали, куда «перевезут» автовокзал у «Юности» в Челябинске

Автовокзал у ДС "Юность" в Челябинске начали разбирать с 17 февраля. Фото: Алексей МИКУШИН

Автовокзал «Центральный» летом прошлого года отметил 10-летие. В 2021-ом администрация Челябинска приняла решение о его закрытии. С начала февраля прошлого года автобусные рейсы начали постепенно перенаправлять на автовокзалы «Северный», «Южные ворота» и автостанцию у областной больницы. Все ждали, когда начнут сносить «Центральный».

На этой неделе автовокзал начали демонтировать. Правда, без экскаваторов, бульдозеров, тракторов и другой тяжелой техники. На «Юности» с утра до позднего вечера трудятся рабочие. Основные орудия — «болгарка», молотки, ломы, да гвоздодеры. Разбирают все аккуратно. Рабочие говорят, что в металлолом никто ничего сдавать не собирается.

— Во вторник за день полностью «раскидали» один павильон. Мусор отдельно — на свалку, стройматериалы отдельно. Рамы, двери, стекла, облицовочные, некоторые отделочные материалы, кровля, даже утеплитель — все вполне приличного качества. Стройматериалы сейчас дорогие, а здесь по договору подряда можно взять на порядок дешевле. Так что разберем все до винтика, под «ноль». Тем более, все конструкции не капитальные, — улыбается один из строителей.

Стройматериалы от павильонов автовокзала у "Юности" пойдут на строительство новых сооружений. Фото: Алексей МИКУШИН

Рабочие рассказали, что все стройматериалы пойдут на ремонт и строительство домиков на одной из баз отдыха. По срокам разборки автовокзала однозначного ответа не дали. Скорее всего демонтаж займет еще две-три недели, а то и месяц.

Напомним, автовокзал у ДС «Юность» был остановочным и пересадочным пунктом для 75 межмуниципальных, 29 межрегиональных и семи международных маршрутов. Решение о его закрытии было принято после того, как больше 70 процентов жителей Челябинска проголосовали за его перенос. Еще почти 25% высказались против и примерно три процента проголосовали за то, чтобы этот вопрос решали специалисты (голосование шло на портале «Активный житель 74»).

В помещениях автовокзала "Центральный" открылся муниципальный центр единоборств. Фото: Алексей МИКУШИН

В отремонтированных помещениях автовокзала в цоколе ДС «Юность» в конце декабря 2021 года открыли Центр единоборств, где утром и вечером занимаются воспитанники муниципальных спортшкол.

На месте стоянки автобусов появится новое прогулочное пространство с воркаут-площадкой. .

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