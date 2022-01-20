Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 января 2022 9:09

В Челябинске ищут человека, выигравшего 11 млн рублей

Он получил приз в лотерее, но не обратился за деньгами
Елена КОЛЧИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Челябинец купил лотерейный билет через интернет

Челябинец купил лотерейный билет через интернет

Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Челябинска выиграл в лотерею 11,3 млн рублей. Он стал победителем розыгрыша «Спортлото 5 из 36», который состоялся 19 января.

В этом виде лотереи необходимо угадать шесть чисел, которые выпадут во время розыгрыша (пять в первом поле билета и еще одно — во втором). Горожанину удалось это сделать.

Как рассказали в пресс-службе «Столото», пока не известно, кто именно стал победителем. Известно лишь, что будущий миллионер приобрел лотерейный билет в электронной форме через сайт «Столото» за 40 рублей. Обладатель счастливого билета еще не обратился за выигрышем. Возможно, он или она пока не знает о призе.

Ранее водитель из Челябинской области выиграл квартиру, но решил от нее отказаться.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru