В Челябинске ищут человека, выигравшего 11 млн рублей

Челябинец купил лотерейный билет через интернет Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Челябинска выиграл в лотерею 11,3 млн рублей. Он стал победителем розыгрыша «Спортлото 5 из 36», который состоялся 19 января.

В этом виде лотереи необходимо угадать шесть чисел, которые выпадут во время розыгрыша (пять в первом поле билета и еще одно — во втором). Горожанину удалось это сделать.

Как рассказали в пресс-службе «Столото», пока не известно, кто именно стал победителем. Известно лишь, что будущий миллионер приобрел лотерейный билет в электронной форме через сайт «Столото» за 40 рублей. Обладатель счастливого билета еще не обратился за выигрышем. Возможно, он или она пока не знает о призе.

Ранее водитель из Челябинской области выиграл квартиру, но решил от нее отказаться.

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