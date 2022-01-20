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Общество20 января 2022 10:43

Экс-губернатора Дубровского снова признали виновным в создании «дорожного» картеля в Челябинской области

Бывший глава региона проиграл суд ФАС
Елена КОЛЧИНА
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Борису Дубровскому не удалось доказать свою непричастность к нарушениям

Борису Дубровскому не удалось доказать свою непричастность к нарушениям

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Московский Арбитражный суд подтвердил участие бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в картельном сговоре. Информация об этом опубликована в картотеке суда.

Нынешнее решение — очередной этап в судебном споре, который тянется уже несколько лет. Федеральная антимонопольная служба признала Бориса Дубровского причастным к нарушениям при распределении контрактов на строительство дорог в Челябинской области. Компания «Южуралмост» в результате сговора незаконно получала преимущество на торгах.

Бывший губернатор и «Южуралмост» оспорили в суде выводы ФАС. Весной прошлого года Арбитражный суд Москвы при очередной апелляции встал на сторону Бориса Дубровского и признал его непричастным к созданию картеля. После новых обжалований решение суда изменилось на противоположное.

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