По челябинским школам прошла волна эвакуаций из-за сообщений о минировании

Первые сообщения начали поступать около 11 часов дня. Фото: Кирилл ЛЕЖАК

В среду, 20 января, до Челябинска докатилась волна «минирований» школ. В несколько учебных заведений поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах. Все они были сделаны с американского IP-адреса. Чтобы не наводить панику и не подвергать риску учащихся, было принято решение об отмене занятий во всех учебных заведениях. Это позволило оперативным службам тщательнее проверять поступающую информацию о взрывных устройствах. Мы восстановили хронологию событий того дня.

Первые сообщения начали приходить утром, во время третьего урока первой смены. Точнее сказать нельзя — правоохранительные органы ситуацию не комментируют. Информация о том, что детей уводят с занятий, появилась в соцсетях. Сначала речь шла о школах №24, 33 и 92. А уже после этого информация об эвакуациях начала поступать и от других учебных заведений.

Из-за волны минирований оперативный штаб города Челябинска принял решение об отмене занятий 1 и 2 смены во всех школах города.

Источник КП-Челябинск в сфере образования рассказал о том, что приказ отпустить детей поступил из городского управления образования. Подробностей директорам и завучам школ также не сообщили. Но у персонала бытует мнение, что массовая эвакуация может быть просто своеобразной тренировкой.

— Это может быть такая тренировка ФСБ. Смотрят, что будет в случае реального теракта. О "бомбах" не говорим, чтобы не поднимать панику, — рассказал собеседник КП-Челябинск.

Частным школам сообщений о минировании, вероятнее всего, не поступало. КП-Челябинск связывалось с Эстет-центром на Тополинке. Школа в тот день работала как и обычно, туда никакой информации о минировании не поступало.

Позже мэрия Челябинска выступила с официальным заявлением по поводу сообщений о минировании школ.

— Правоохранительными органами осуществляется проверка поступивших ложных анонимных сообщений об угрозах минирования образовательных учреждений города Челябинска. С задействованием специалистов проводятся осмотры помещений школ и прилегающих к ним территорий. Взрывных устройств и иных угроз не обнаружено, — говорится в сообщении мэрии.

Отметим, что детские сады и учреждения дополнительного образования в тот день работали в штатном режиме.

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