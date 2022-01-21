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Происшествия21 января 2022 18:24

Детям железнодорожника, погибшего под колесами поезда во время ремонта путей, заплатят 1 млн рублей

Родственникам погибшего пришлось идти в суд
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
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В день трагедии бригада закрепляла рельсы

В день трагедии бригада закрепляла рельсы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дочерям железнодорожника, погибшего во время ремонтных работ на перегоне «Сыростан-Хребет», удалось через суд получить компенсацию морального время в размере 1 млн рублей. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

— С целью защиты прав двух дочерей погибшего прокуратура в суд направила исковое заявление о взыскании с предприятия железнодорожного транспорта компенсации морального вреда, — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Погибший работал монтером на Златоустовской дистанции пути. Напомним, трагедия произошла днем 2 марта прошлого года. Бригада закрепляла железнодорожные рельсы. В какой-то момент появился грузовой поезд и сбил мужчину насмерть.

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