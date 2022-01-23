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Происшествия23 января 2022 9:14

Минэкологии подтвердило попадание канализационных стоков в Шершневское водохранилище в Челябинске

В связи с этим возбуждено административное дело
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
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Фото: читатель КП

Фото: читатель КП

Специалисты Министерства экологии Челябинской области проверили информацию о загрязнении Шершневского водохранилища канализационными стоками. Опасения подтвердились. На насосной станции компании «ЮжУралВодоканал» произошла авария.

— Факт излива на рельеф и попадания в водохранилище подтвердился. На данный момент аварийная ситуация устранена, идет ликвидация последствий, — рассказали в Минэкологии.

Сообщается, якобы объем попавших в воду стоков незначительный, поскольку аварию оперативно обнаружили. Сейчас возбуждено административное дело и проводится расследование — виновных обещают наказать.

Напомним, поток канализационных отходов вчера обнаружил челябинец. Он прислал в нашу редакцию видео, на котором четко виден поток, следующий в Шершневское водохранилище. Обнаружили вчера, устранили сегодня, а сколько отходы лились до этого — неизвестно. Вся эта канализационная речка следовала из микрорайонов Залесье и Вишневая горка.

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