В Миассе преподавателя заподозрили в незаконном получении 62 тыс. рублей от студента

Студент заплатил за оценки сразу по нескольким учебным дисциплинам Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Заведующего кафедрой вуза в Миассе подозревают в получении взятки.

По версии следствия, в 2019 году преподаватель взял со студента 62 тыс. рублей, а в обмен зачел экзамены сразу по нескольким дисциплинам.

Как рассказали в региональном СУ Следственного комитета, преступление выявили сотрудники полиции.

Сейчас продолжается расследование, подозреваемому выбирают меру пресечения.

Ранее по подозрению во взяточничестве задержали преподавателя челябинского УралГУФКа. Следователи считают, что женщина собрала со студентов 185 тыс. рублей за оценки на экзаменах.

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