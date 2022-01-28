Челябинские автомобилисты не могут покинуть Новосинеглазово из-за ремонтных работ

Фото: читатель КП

Челябинские автомобилисты утром 28 января пожаловались на проблемы с движением в микрорайоне Новосинеглазово. Из-за ремонта на железнодорожном переезде образовался затор.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение остановилось на въезде в поселок со стороны Троицкого тракта. Затор занял весь участок от кольца до самого переезда. По словам водителей, выехать из микрорайона по улице Челябинской тоже очень тяжело.

— В Новосинеглазово транспортный коллапс, видимо железнодорожный переезд сломался опять, не могу 40 минут выехать, — рассказал читатель КП-Челябинск.

В соцсетях жители Новосинеглазово возмущаются работами на переезде, совпавшими с утренним часом пик.

— Тут не пробка, тут ****. Нашли когда делать переезд, — пишет одна из жительниц микрорайона.

Напомним, на затруднения с проездом по Челябинской улице жители Новосинеглазово жалуются уже долгое время. В августе 2019 года губернатор Алексей Текслер обещал решить проблему и построить развязку, которая разгрузит дорогу.

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