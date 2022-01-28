Возле загородных поселков на берегу Шершней под Челябинском построят еще три новых жилых комплекса

ЖК будут построены рядом с другими ЖК. Фото: ДОМ.РФ

В пригороде Челябинска появятся три новых ЖК в рамках комплексного развития территории. ДОМ.РФ в ближайшие месяцы проведет торги по выбору подрядчиков. Информация размещена на сайте госкорпорации.

Один из аукционов уже объявлен — заявки принимаются до 28 февраля. Речь идет о двух земельных участках 11.35 га и 2 га возле «Привилегии» и «Белого хутора». Начальная цена контракта — 8,7 млн рублей.

Этот участок рядом с "Привилегией" и "Белым хутором". Начальная цена аукциона 8,4 млн руб.

— Земельный участок подходит для целей жилищного строительства и расположен в непосредственной близости от Челябинска, в ближайшем окружении расположен загородный проект «Белый Хутор» с жилой малоэтажной и частной застройкой. Земельный участок представляет собой равнинную местность с древесными насаждениями, — говорится в объявлении об аукционе.

Еще два участка в поселке Западный пока готовятся к размещению (находятся на агентировании). На 44,1 га через дорогу у микрорайона «Холмс» — в аренду за часть площади помещений в построенном объекте. Второй участок (три земельных участка) — на 6,36 га — возле ЖК «Конфетти».

Через дорогу - около ЖК "Холмс" - еще один участок под КРТ. Фото: ДОМ.РФ

В ноябре госкорпорация ДОМ.РФ подвела итоги аукциона «за долю» по 37 участкам на берегу озера в Сосновском районе Челябинской области. Новый микрорайон будет возводить специализированный застройщик «ЭкоСити» («Вишневая горка», «Женева, «Просторы»), которая выиграла торги в лице ООО «Строймеханизация» — компании, принадлежащей семье известного челябинского бизнесмена Сергея Вайнштейна.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru