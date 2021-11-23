ДОМ.РФ выбрал компанию, которая будет строить микрорайон на берегу озера под Челябинском

37 участков на федеральных землях превратятся в 474 780 кв. м. жилья. Фото: ДОМ.РФ

Госкорпорация ДОМ.РФ подвела итоги аукциона «за долю» по 37 участкам на берегу озера в Сосновском районе Челябинской области. Новый микрорайон будет возводить специализированный застройщик «ЭкоСити» («Вишневая горка», «Женева, «Просторы»), которая выиграла торги в лице ООО «Строймеханизация» — компании, принадлежащей семье известного челябинского бизнесмена Сергея Вайнштейна.

— На основании журнала хода торгов победителем аукциона признан участник ООО СЗ «ЭкоСити», предложивший наибольший размер доли площади жилых и нежилых помещений, подлежащих передаче АО «ДОМ.РФ» по результатам строительства, в размере 4 %, — говорится в итогах аукциона.

Получить в аренду 37 участков (они выставлялись единым лотом) планировали «Икар» и «Каскад», но победителем стала компания «ЭкоСити». Застройщик получает земли для строительства жилых домов — максимум 474 780 кв. м., дома будут 4-10-22 этажности. 5 935 кв. м — уйдет под коммерческие помещения. Федеральные земли отдают в аренду на 8 лет с платой 2 131 464 рублей в год. Указывается, что застройщик может выкупить участки по цене 611 рублей за квадратный метр земли. Разрешение на строительство первой очереди застройщик должен получить не позднее 1,5 лет с даты подписания акта приема-передачи участков.

Отдельно в документе оговариваются требования к домам — они должны соответствовать Стандарту комплексного развития территории: на первых этажах должны быть нежилые помещения с высотой потолков 3,5 метра, по полметра на квартиру предусматривается мест для коллективного хранения (кладовки, колясочные и пр.), на фасаде должно быть предусмотрено место для кондиционеров.

Участки на берегу озера Большой Кременкуль дадут в аренду на восемь лет. Фото: документация ДОМ.РФ

Помимо арендной платы ДОМ.РФ получит 4% от построенного жилья. Как ранее писал КП-Челябинск, оно будет реализовываться под госпрограммы или под государственное арендное жилье. Кстати, еще один доходный дом планируется построить в центре Челябинска — в рамках реновации участка на перекрестке Братьев Кашириных и Свердловского проспекта.

ООО «Специализированный застройщик «ЭкоСити», по данным Единого ресурса застройщиков на 1 ноября 2021 года, возводит 141 093 кв. метров жилья и занимает третью строчку рейтинга по объемам строительства. Компания построила такие микрорайоны, как «Просторы», «Женева» и «Вишневая горка». «ЭкоСити», по данным «Контур. Фокус», принадлежит бизнесмену Евгению Нагаеву и ООО «Центр Управления Проектами», которое является учредителем застройщиков ФСК «Западный луч», «Новые горизонты» (ЖК «Манхэттен»), «Теплоэнергосбыт» и пр.

ООО «Строймеханизация», которая представляла интересы «ЭкоСити», принадлежит семье Сергея Вайнштейна. 58,2% акций владеет его племянница Валерия Вайнштейн (она же основной бенефициар ФСК «Западный луч»). В последние годы «Строймеханизация» стала крупнейшим дорожным подрядчиком, строила набережную реки Миасс, инфекционную больницу в Сосновке.

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