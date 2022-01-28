Первому замминистра строительства Челябинской области продлили арест до июля

Ивана Белавкина задержали в июне прошлого года. Фото: susu.ru

Центральный районный суд Челябинска в пятницу, 28 января, продлил меру пресечения первому заместителю регионального министра строительства и инфраструктуры Ивану Белавкину, который обвиняется в получении крупной взятки. Чиновник останется в СИЗО до 10 июля 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

— В ходе судебного заседания рассмотрено ходатайство стороны защиты об изменении подсудимому меры пресечения с заключения под стражу на иную более мягкую меру пресечения. Суд принял решение об отказе в удовлетворении ходатайства стороны защиты, продлил срок содержания под стражей до 10 июля и назначил судебное заседание по рассмотрению дела на 14 февраля в 15:00, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Ивана Белавкина задержали на рабочем месте 3 июня. Его обвиняют в получении взятки от предпринимателя в сумме более 1 млн рублей. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Заместителю министра строительства 49 лет. В минстрое он начал работать в 2004 году. В должностные обязанности Ивана Белавкина входило курировать сферу ЖКХ.

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