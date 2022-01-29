Режим «серого» неба в Челябинске продержится еще три дня

НМУ в Челябинске объявили 19 января Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Почти две недели в Челябинске держится режим неблагоприятных метеоусловий — с 19 января. По данным челябинского гидрометеоцентра, небо будет затянуто до 19:00 31 января. Такая же ситуация в Коркино, Карабаше и Златоусте.

Уже в воскресенье НМУ снимут в Аше. Сатке и Магнитогорске. В минэкологии Челябинской области сообщили, что провели более десятка проверок на предприятиях города.

— Крупные промышленные предприятия Челябинска и области выполняют обозначенные требования по необходимому снижению выбросов в атмосферный воздух и будут продолжать вести эту работу в рамках объявленных ранее синоптиками Челябинского гидрометцентра погодными условиями — повышенным давлением и влиянием сибирского антициклона, способствующими почти полному отсутствию ветра, что, в свою очередь, вызывает слабое рассеивание всех видов веществ, загрязняющих воздух, — сообщили в ведомстве.

Проведены проверки на АО «ЧЭМК», АО «Челябинский цинковый завод», ООО «Мечел-материалы», заводе «ТЕХНО», ООО «ЧелябСпецГражданСтрой» и ряде других. Предприятиям в выходные дни предписано снизить выбросы на 15-20 %.

— Проверки продолжаются. По результатам проверок специалистами Министерства экологии будут составлены материалы для дальнейшей передачи в Природоохранную прокуратуру и принятия решения о мерах реагирования, — добавили в минэкологии.

К понедельнику в Челябинске потеплеет до минус 1-3 градусов. Подробный прогноз — в материале КП-Челябинск.

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