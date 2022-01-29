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Происшествия29 января 2022 9:03

Чиновника из минстроя Челябинской области, задержанного за взятку, отправили в СИЗО

Евгения Ефименко задержала ФСБ 27 января
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
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Чиновника обвиняют в получении взятки в виде скидки на покупку машины

Чиновника обвиняют в получении взятки в виде скидки на покупку машины

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Начальника госстройнадзора минстроя Челябинской области Евгения Ефименко, обвиняемого с получении взятки, по решению суда отправили на два месяца в СИЗО. Ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения поддержала прокуратура Ленинского района Магнитогорска.

— Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 27 марта 2022 года, — сообщили в прокуратуре.

По версии следствия Ефименко в августе 2021 года через посредника получил от предпринимателя взятку в виде скидки на покупку автомобиля за выдачу заключения о соответствии строительным нормам объекта незавершенного строительства в Челябинске.

27 января Евгения Ефименко задержали на рабочем месте сотрудники ФСБ. Ранее в Челябинске передали в суд уголовное дело первого замминистра строительства Ивана Белавкина. Чиновника обвиняют в незаконном получении 1,2 млн рублей.

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