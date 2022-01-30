15-летняя школьница из Кемерово, сбежавшая от родителей, оказалась в Челябинске

Челябинск оказался ближайшим городом на пути девушки, где у семьи есть родственники Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Кузбассе два дня искали 15-летнюю школьницу. Она ушла из дома и перестала выходить на связь. Волонтеры распространяли информацию в соцсетях, мать на писала заявление в полицию.

Как сообщают наши коллеги КП-Кемерово, девушка сама вышла на связь с матерью и сообщили, что направляется в Москву. Родительнице удалось убедить ее остановиться в Челябинске — ближайшем городе на пути следования, где у семьи есть родственники.

— В настоящее время несовершеннолетняя находится в Челябинске, с ней работают сотрудники полиции, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Тем временем в Магнитогорске завершись успехом поиски 10-летней девочки. Она пропала в четверг.

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