В Челябинске не могут наладить график работы автобусов из-за болезни водителей

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске автобусы могут отставать от графика из-за болезни водителей. За прошедшую неделю на работу не вышли 24 человека. Об этом сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

— За неделю в рейс вышли 173 автобуса, — доложил мэру Андрей Ксензов. — 10 водителей приняты на работу, еще 10 направлены на медосмотр. За неделю увеличилось количество водителей на больничном — 24 человека. Мониторим ситуацию по выходу автотранспорта ежесуточно.

В середине января мэрия объявила дополнительный набор водителей общественного транспорта. Автопарку требуется порядка 150 водителей автобусов, 90 водителей трамваев и около 100 водителей троллейбусов.

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