Прокуратура проверит разваливающееся общежитие в Челябинске

Фото: google.ru/maps

В прокуратуре проверят, в каком состоянии находится дом №102 по улице Мира в Челябинске. Сотрудники ведомства намерены выяснить, действительно ли общежитие в аварийном состоянии, и если да, то кто несет за это ответственность.

— Будет дана оценка действиям или бездействию лиц, ответственных за обеспечение безопасных условий проживания в многоквартирном доме, — уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Жители пятиэтажки ранее жаловались на плохое состояние несущих конструкций, постоянные коммунальные аварии и сырость.

Ранее с проблемами столкнулись владельцы комнат еще в одном челябинском общежитии. В доме на улице Челябинской разрослась плесень из-за прохудившейся в подвале трубы и постоянной сырости, а с февраля в здании собираются отключить отопление.

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