ПЦР-тесты в Челябинской области оказались одними из самых дорогих в России

За анализ на коронавирус южноуральцам приходится платить тысячи рублей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинская область наравне с Москвой, Якутией и Камчатским краем вошла в десятку российских регионов, где платное ПЦР-тестирование на коронавирус обходится дороже всего. Об этом сообщили в региональном отделении «Общероссийского народного фронта».

Активисты собрали данные о стоимости анализов в разных частных клиниках. Оказалось, что сразу в нескольких южноуральских медцентрах за ПЦР-тест просят больше 2,5 тыс. рублей.

Например, в челябинском «Лотосе» исследование проводят за 3,1 тыс. рублей, еще 500 рублей нужно доплатить за сертификат о результатах теста для выезда за границу. В компании «Медеор» за проверку на коронавирус требуют 2 тыс. рублей. В медцентре «Ситилаб» ПЦР-тест стоит 1320 рублей. Меньшей цены общественникам нигде не удалось найти.

— Исходя из характера обращений граждан, поступающих в региональное отделение «Народного фронта», эта сумма также значительна для большого числа южноуральцев, — отметили в пресс-службе ОНФ.

Активисты передали результаты мониторинга цен в Антимонопольную службу и просят ограничить цены на тесты, так как при распространении штамма «омикрон» и резком росте заболеваемости средства диагностики особенно нужны.

Напомним, бесплатно ПЦР-тест в Челябинской области можно сдать в нескольких пунктах. Вот их адреса.

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