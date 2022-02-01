Глава челябинского ГУ МВД прокомментировал задержание пойманных на взятке сотрудников ГИБДД

Михаил Скоков заявил, что не потерпит предательства в своих рядах. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Руководитель ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков снял с должности командира второго батальона полка ДПС, у которого подчиненные попались на получении взятки. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе регионального полицейского главка.

— Я не допущу предательства в наших рядах, руководители, допустившие нарушения закона со стороны своих подчиненных, всегда будут привлекаться к строгой дисциплинарной ответственности – заявил Скоков в ходе встречи с личным составом УГИБДД региона.

Напомним, о задержании трех сотрудников ГИБДД стало известно во вторник, 1 февраля. По версии следствия, подозреваемые получили 20 тысяч рублей от водителя, который нарушил правила дорожного движения. В обмен на эти деньги его не должны были привлекать к ответственности.

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